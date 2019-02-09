وليد فارس: علمنا بأن مادورور يحشد قواته لمواجهة المعارضة الفنزويلية

لفت مستشار السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليد فارس إلى أن "سيكون هناك عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الذي يتعاطون مع "حزب الله" وايران".
وفي حديث تلفزيوين، أشار فارس إلى أن "السياسة التي هي قيد الاقامة في واشنطن هي استهداف المواقع الايرانية و"حزب الله" في فنزويلا في حال قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس بأي عمل عدواني ضد أميركا أو المعارضة الفنزويلية"، لافتاً إلى "أننا علمنا بأن مادورور يحشد قواته لمواجهة المعارضة".
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