وليد فارس: علمنا بأن مادورور يحشد قواته لمواجهة المعارضة الفنزويلية

لفت مستشار ال​سياسة​ الخارجية و​مكافحة الإرهاب​ في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​، ​​وليد فارس إلى أن "سيكون هناك عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الذي يتعاطون مع "​حزب الله​" و​ايران​".

وفي حديث تلفزيوين، أشار فارس إلى أن "​السياسة​ التي هي قيد الاقامة في ​واشنطن​ هي استهداف المواقع الايرانية و"حزب الله" في ​فنزويلا​ في حال قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس بأي عمل عدواني ضد ​أميركا​ أو المعارضة الفنزويلية"، لافتاً إلى "أننا علمنا بأن مادورور يحشد قواته لمواجهة المعارضة".