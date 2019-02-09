لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك محاولة من عدة جهات سياسية منهم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إذا كان بامكلن كل كتلة نيابية تحديد شخص واحد للتحدث باسمها في جلسات الثقة"، مشيراً إلى أن "الجميع مدرك أهمية الحكومة المنتجة والعمل كفريق عمل واحد للنجاح باتمام الانجازات".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحجار: الجميع مدرك أهمية الحكومة المنتجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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