جريح في حادث سير في كفرشلان الضنية

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "شخصا أصيب في ظهره وقدمه، نتيجة ​حادث سير​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ في بلدة كفرشلان- ​الضنية​، على الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة ب​مدينة طرابلس​"، مشيرةً إلى أنه "عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة".

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