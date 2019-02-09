حنا غريب: الدولة لا تريد النهوض بالتعليم الرسمي

أكد أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب أن الدولة لا تريد النهوض بالتعليم الرسمي، مشيرا الى أنها تضرب نوعية التعليم الرسمي لحساب التعليم الخاص.
واضاف في حديث تلفزيوني: "لماذا تدفع الدولة مساعدات للمدارس الخاصة المجانية؟ والمنح؟ وماذا لو اخذت الاموال للمدارس الرسمية؟"، مشددا على أن المطلوب توافر القرار الرسمي للنهوض بالتعليم الرسمي، والمطلوب تحسين المناهج.
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