حنا غريب: الدولة لا تريد النهوض بالتعليم الرسمي

أكد أمين عام ​الحزب الشيوعي​ ​حنا غريب​ أن الدولة لا تريد النهوض ب​التعليم الرسمي​، مشيرا الى أنها تضرب نوعية التعليم الرسمي لحساب التعليم الخاص.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لماذا تدفع الدولة مساعدات للمدارس الخاصة المجانية؟ والمنح؟ وماذا لو اخذت الاموال للمدارس الرسمية؟"، مشددا على أن المطلوب توافر القرار الرسمي للنهوض بالتعليم الرسمي، والمطلوب تحسين المناهج.