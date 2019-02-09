أكد ​الحرس الثوري الإيراني​ "أننا سنواصل تطوير ​السلاح​ الصاروخي للبلاد استجابة لحاجة الدولة والشعب ولن يتم التراجع او الدخول في مفاوضات حولها، وكذلك سنواصل نصرة جبهة ​المقاومة​ وفق استراتيجية العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتناسب مع التهديدات القائمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: سنواصل تطوير السلاح الصاروخي للبلاد استجابة لحاجة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.