الميادين: اتفاق بين قسد والتحالف وداعش لخروج التنظيم من آخر مناطقه شرق الفرات

أفادت قناة "​الميادين​" بأن "تنسيقيات المسلحين تتحدث عن اتفاق بين "قسد" والتحالف وتنظيم "داعش" الارهابي من أجل خروج التنظيم من آخر مناطقه شرق ​الفرات​ والاتفاق ينص على عدم عودة داعش إلى المناطق التي تسيطر عليها قسد في شرق الفرات".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد اعلنت عن "بدء عملية طرد تنظيم "داعش" الارهابي من آخر معاقله السورية شرق الفرات"، مشيرةً إلى "إخلاء 20 ألف مدني من آخر معاقل "داعش" شرق الفرات"، موضحةً أن "المعركة النهائية ضد آخر جيب لداعش شرق الفرات تبدأ هذا المساء".