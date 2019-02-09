البابا تواضروس: "العمل بمجلس كنائس مصر مسؤولية سيسألنا الله عنها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بالاحتفال بمرور 6 سنوات على إنشاء مجلس كنائس مصر، قائلًا: "المجلس تشكيل مصري مسيحي خالص أعطاه الله لنا".

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية العام السادس لتأسيس مجلس مصر والمقامة بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي، اليوم السبت، بحضور رؤساء الكنائس الخمس.

وأضاف: "العمل بالمجلس مهم لأنه مسؤولية كبيرة وعظيمة، سيسألنا الله عنها يومًا ما".

ووصل البابا: "لابد أن نعمل معًا وأن نحرص على ذلك، وكلنا نعمل على أرض مصر، وهو وطن غالي ذُكر في الإنجيل ٧٠٠ مرة، وله مكانته في التاريخ والجغرافيا والحضارة".

وأكد بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أن المجلس لازال "نبتة صغيرة"، والوقت هو عطية نتساوى فيها جميعًا، و"نحتاج أن نستخدمه في المجلس بشكل جيد".