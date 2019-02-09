مادورو يرفض تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، فكرة تنظيم انتخابات رئاسية طالبت به العديد من الدول للخروج من الأزمة.

ونقلت صحيفة "إيل يونيفيرسال" المحلية عن مادورو قوله إن "الانتخابات لا تمثل أولوية في فنزويلا"،’مضيفاً أن الاستقرار والسلام في البلاد أهم من الانتخابات بالنسبة للفنزويليين.

وقال مادورو إن المؤسسة الوحيدة التي سيعاد انتخابها بصورة شرعية هي الجمعية الوطنية.

وكان المعارض خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية أعلن نفسه قبل أكثر من أسبوعين رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

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وبسبب الصراع المحتدم على السلطة في فنزويلا، طالب الاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية بتسوية النزاع بصورة سلمية.

وطالبت مجموعة الاتصال الدولية مع فنزويلا بالتغلب على الأزمة بصورة سلمية عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية.

وكان مادورو تجاهل إنذاراً أولياً من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات. وهو ما أدى إلى اعتراف العديد من دول الاتحاد بجوايدو رئيساً لفنزويلا.

كانت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى من أميركا اللاتينية قد بادرت فوراً إلى الاعتراف بجوايدو رئيساً للبلاد.

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