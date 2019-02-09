المغرب تكشف حقيقة سحب سفيريها بالسعودية والإمارات

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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الخبر المتداول بشأن سحب الرباط سفيريها في كل من السعودية والإمارات "لا أساسله من الصحة ولم يصدر عن أي مسؤول".
وأكد بوريطة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية،
وأوضح الوزير أن "تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها الخاصة، وليس من خلال وكالات أنباء أجنبية".
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