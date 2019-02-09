كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: الانتخابات ليست أولوية الآن في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الانتخابات لا تمثل أولوية الآن في البلاد، واستبعد إجراء أية انتخابات في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "إيل يونيفيرسال" المحلية اليوم السبت، عن مادورو قوله إن "الانتخابات لا تمثل أولوية في فنزويلا".

وأضاف مادورو، أن الاستقرار والسلام في البلاد أهم من الانتخابات بالنسبة للفنزويليين.

وقال مادورو إن "المؤسسة الوحيدة التي سيعاد انتخابها بصورة شرعية هي الجمعية الوطنية".

وكان خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية أعلن نفسه قبل أكثر من أسبوعين رئيساً لفنزويلا.

وبسبب الصراع المحتدم على السلطة في فنزويلا طالب الاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية إلى تسوية النزاع بصورة سلمية.

وطالبت مجموعة الاتصال الدولية مع فنزويلا بالتغلب على الأزمة بصورة سلمية عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية.

وكان مادورو تجاهل إنذاراً أولياً من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات.