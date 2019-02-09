كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريش يدعم فتيات إفريقيا المبتكرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بفتيات مبتكرات في إطار مبادرة «الفتيات الإفريقيات قادرات على البرمجة» التي تشارك في تنفيذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد على أن العالم بحاجة لأن تدرس مزيد من الفتيات التكنولوجيا والعلوم، مُبديا سعادته للقاء طالبات مبهرات في إثيوبيا والتعرف على مشاريعهن المبتكرة في مجال البرمجة.

جاء ذلك علي هامش مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقى المقرر انعقادها غدًا، فى إثيوبيا.