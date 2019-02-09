البطولة الاحترافية.. الطاوسي يقود خريبكة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي

حقق فريق أولمبيك خريبكة، انتصاره الثاني على التوالي والخامس له هذا الموسم، على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت بملعب “الفوسفاط” برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض الجولة الأولى لصالحهم بهدف دون رد، وقعه اللاعب خالد صروخ في الدقيقة 16 من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف يوسف أوكادي ثاني الأهداف في الدقيقة 68 من عمر الجولة الثانية، فيما سجل شعيب المفتول الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 88، لم يغنه من هزيمة جديدة هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، صعد الفريق الخريبكي للمركز التاسع برصيد 20 نقطة، فينا تراجع الفريق الجديدي للمركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

وأكد “الأوصيكا” صحوته في الفترة الأخيرة، منذ تعاقده مع المدرب رشيد الطاوسي خلفا لمحمد أمين بنهاشم.