الريال يحسم “ديربي” مدريد بثلاثية ويرتقي لوصافة “الليغا”

حسم فريق ريال مدريد “ديربي” العاصمة الإسبانية لصالحه، بعد أن تفوق على جاره أتليتيكو مدرريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، قبل قليل، بملعب ” واندا متروبوليتانو”، برسم الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأنهى الفريق الملكي النصف الأول من المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن افتتح التسجيل منذ الدقيقة 16 بواسطة البرازيلي كاسيميرو بطريقة رائعة، وعلى الرغم من تعديل الفرنسي أنطوان غريزمان للنتجة في الدقيقة 25، إلا أن العميد سيرجيو راموس سيعيد الريال للتقدم في الدقيقة 43 من نقطة الجزاء.

وفي الجولة الثانية، كثف أصحاب الأرض من محاولاتهم من أجل تعديل النتيجة، غير أنهم لم يفلحوا في ذلك، قبل أن ينهي الويلزي غاري بايل الأمور مبكرا منذ الدقيقة 74، بعد أن سجل ثالث الأهداف للفريق الأبيض، بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

وبهذه النتيجة صعد لفريق الملكي للمركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي سيخوض مباراته عن نفس الجولة يوم غد الأحد بميدان أتليتيكو بيلباو، فيما تراجع أتليتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 44 نقطة.