شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حريق هائل قرب برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:51 مساءً, 9 فبراير 2019 م المناطق_وكالات نشب حريق هائل قبل قليل، قرب برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس. روابط ذات صلة ” الجهني” يكشف عن خريطة أمطار الليلة ويحدد موعد نهايتها! 8:51 مساءً 9 فبراير, 2019 بلدية محافظة تيماء تطبق خطة الطوارئ تزامنًا مع هطول الأمطار 8:45 مساءً 9 فبراير, 2019 الرائد يتقدم باحتجاج ضد الوحدة بسبب مشاركة باخشوين 8:36 مساءً 9 فبراير, 2019

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