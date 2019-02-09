قتلى بسقوط طائرة عسكرية أثيوبية جنوب السودان

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، عن سقوط طائرة أثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، ما أدى لمقتل 3 من طاقمها.
وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن " مروحية عسكرية أثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت اليوم بداخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".
وأفاد البيان بأن، " المروحية كانت تحمل جنودا أثيوبيين من كادوغلي إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة"، مشيرة إلى أن "سبب سقوط الطائرة غير معروف".
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