قتلى بسقوط طائرة عسكرية أثيوبية جنوب السودان

الخليج 365/ بغدادأعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، عن سقوط طائرة أثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، ما أدى لمقتل 3 من طاقمها.

وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن " مروحية عسكرية أثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت اليوم بداخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".

وأفاد البيان بأن، " المروحية كانت تحمل جنودا أثيوبيين من كادوغلي إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة"، مشيرة إلى أن "سبب سقوط الطائرة غير معروف".

