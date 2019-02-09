سفراء لـ"العين الإخبارية": مصر قادرة على تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب عدد من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مؤكدين أهمية الدور التاريخي للقاهرة في تحقيق التنمية في القارة السمراء.

ووصف عبدالحليم عبدالمحمود، سفير السودان لدى القاهرة، عودة مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي بـ"حدث تاريخي هام" في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها أفريقيا.

وأكد السفير السوداني في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستكون لها انعكاسات إيجابية على تحقيق معدلات التنمية والنهضة والإصلاح في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، غدا الأحد، من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وتعد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وزيادة حجم التجارة البينية وتسوية النزاعات أبرز الملفات على أجندة مصر خلال رئاستها الاتحاد.



وقال جوزيف مومو، سفير جنوب السودان بالقاهرة، إن مصر تلعب دورا هاما في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع وحفظ الاستقرار في جنوب السودان.

وأكد "مومو" لـ"العين الإخبارية" أن موقف مصر المتوازن تجاه القضايا الأفريقية يجعلها قادرة على تحقيق أهداف الاتحاد التي تخدم مصالح الشعوب وتوفر سبل تحقيق التنمية والتقدم.

وكان الرئيس المصري وجّه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها، كما وجّه بتفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك.

من جانبه أكد جي روجيه سفير دولة الجابون بالقاهرة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمكنت من تخطي أزمات طاحنة والعبور إلى الاستقرار رغم تحديات الإرهاب وعدم استقرار بعض الأوضاع.

وأوضح روجيه في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية من خلال تنفيذ خطط الاتحاد ومراعاة أولويات الشعوب.