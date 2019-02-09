شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مؤتمر في جنيف.. اليمن يطلع العالم على كارثة ألغام الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تصدرت كارثة الألغام في اليمن جدول أعمال المؤتمر الـ22 لمديري برامج نزع الألغام في العالم والخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة، واستعرض رئيس وفد اليمن إلى المؤتمر مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أمام المشاركين والمنظمات الدولية تقريراً مفصلاً مدعماً بالصور والفيديو يبين مدى حجم الكارثة التي تواجهها اليمن جرّاء استخدام الحوثيين أساليب متعددة في زراعة الألغام المختلفة الصناعة وبكثافة عالية وفي طرق عشوائية مختلفة.

وخلال مشاركة وفد اليمن في المؤتمر الذي استمر نحو أربعة أيام واختتم أعماله أمس، بمدينة جنيف في سويسرا، قال العقيلي إنه جرت مناقشة مسودة التمديد التي تقدم بها البرنامج نيابة عن الحكومة اليمنية بغرض تمديد فترة دعم البرنامج لثلاث سنوات قادمة، مؤكداً أن المسودة ستقدم بشكل رسمي في شهر مارس القادم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أضاف العقيلي أنه تم على هامش أعمال المؤتمر عقد اجتماع مع مديري برامج نزع الألغام في الوطن العربي، وذلك بدعوة وتنظيم من المركز اللبناني لنزع الألغام، وجرى خلاله إطلاعهم على تفاصيل كارثة الألغام في اليمن.

كما دعا العقيلي، مديري برامج نزع الألغام العرب إلى دعم ومساندة اليمن لضمان موافقة المجتمع الدولي على خطة التمديد الخاصة ببرنامج نزع الألغام المقدمة للدول المانحة والتي تقضي بالتمديد لثلاث سنوات من العام 2020 وحتى العام 2023.

وأكد التزام الحكومة اليمنية بتعهداتها أمام اتفاقية أوتاوا بخصوص حظر ومنع تصنيع ونقل واستخدام وزراعة الألغام الفردية.