شكرا لقرائتكم قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المعركة الأخيرة ضد داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية لرويترز، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستبدأ هجوما، اليوم السبت، ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا، حيث يدعم التحالف بقيادة أميركا العمليات ضد التنظيم.

وأضاف مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية "ستنطلق المعركة هذه الليلة، وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم الإرهابي"، واصفا المعركة بأنها المعركة الأخيرة.

وتابع أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة بصبر، حيث تم إجلاء المدنيين من الجيب الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية. وقال إنه جرى إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين.