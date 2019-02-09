الطبش:المرأة أثبتت جدارتها وأخذنا الضوء الأخضر بمنح المرأة الجنسية لأولادها

لفتت عضو كتلة "المستقبل" ​رولا الطبش​ إلى أن "تيار "المستقبل" أثبت أن ​المرأة اللبنانية​ قادرة على الوصول للريادة، والتي أثبتت جدارتها في كل ​الميادين​، وأن وجود 50 بالمئة من السيدات في البرلمان و​الحكومة​ من ​تيار المستقبل​ هو فخر للتيار، وهو دليل على قناعة الرئيس ​سعد الحريري​ وإيمانه بقدرة المرأة اللبنانية على الوصول إلى أهم المناصب".

ودعت الى" دعم الحكومة لتحقق أهدافها"، منوهةً بـ"العمل أيضا مع الوزيرة ​فيوليت الصفدي​ لتثبيت شبابنا في الوطن من خلال خلق فرص عمل جديدة لهم"، مشيرةً إلى "اننا نتمنى في هذا العهد أن يفتح مطار "​رينيه معوض​" -القليعات، والمنطقة الاقتصادية، التي حلم بها الحريري وهي حلم الشهيد ​رفيق الحريري​، وأن لا نرى حرمانا في المناطق".

وأشارت إلى "اننا سنعمل جديا للنهوض بالقطاعات كافة، خاصة المرأة حيث خصص لها ​البيان الوزاري​ فقرة تطالب بمساواتها بالرجل، و​القضاء​ على كل أشكال التمييز ولقد أخذنا ​الضوء​ الأخضر في إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، كما أولينا أهمية للعنف الأسري"، مشيرة الى "ما أكدت عليه وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ التي عممت على كل المخافر و​القوى الأمنية​ في كافة المناطق، للوقوف الى جانب المرأة ومساعدتها".