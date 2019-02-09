الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة

أعلن حزب ​جبهة التحرير الوطني​ الحاكم ب​الجزائر​ عن ترشيح الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​، رسميا، لولاية خامسة في ​انتخابات​ الرئاسة المقررة في 18 نيسان القادم، مشيراً إلى ان "هذا مطلبكم وقراركم الصائب والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل مصلحة الجزائر وندعوكم من الآن للاستعداد لخوض الحملة الإنتخابية القوية لصالح مرشحنا".

وأوضح أنه "ستكونون على موعد مع التاريخ بكل سيادة ومن خلال عرس ديمقراطي".