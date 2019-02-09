حاصباني: التنمية المستدامة 2030 اطار أساسي لاستدامة مفاعيل الاستثمارات

شدد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​، خلال مشاركته في جلسة مفتوحة عن "أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وأثر تطبيقها على البلدان"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي على "اهمية الأهداف التي وضعتها ​الامم المتحدة​ للعام 2030 كإطار عام لخطط الدولة واستراتيجياتها في كل القطاعات، والتي تتطلب التزاما على اعلى مستويات صناعة القرار"، مؤكداً أن "هذه المقاربة تساهم في استدامة مفاعيل الاستثمارات على ​الاقتصاد​ والمجتمع اضافة الى ​البيئة​".

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