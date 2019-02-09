"اليونيسف" تطالب بإنهاء استهداف أطفال فلسطين

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بـ"إنهاء استهداف الأطفال في ​فلسطين​، بعد يوم من استشهاد طفلين في ​قطاع غزة​ برصاص ​الجيش الإسرائيلي​"، مشيرةً إلى أن "4 أطفال فلسطينيين قتلوا هذا العام، دون الإشارة إلى استشهادهم برصاص الجيش الإسرائيلي".

ولفتت إلى أن "ظروف مقتل الطفلين ما تزال قيد التحقق"، مؤكدةً أن "أحداث الجمعة الدامية تلقي ​الضوء​ على استمرار ​العنف​ ضد الأطفال في فلسطين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ30 للتوقيع على معاهدة حقوق الأطفال".

وشددت على أن "الأطفال في فلسطين وإسرائيل يعانون لسنوات، سواء جراء الأذى الجسدي أو النفسي"، مشيرةً إلى أن "الأطفال هم أطفال، وتتوجب حمايتهم في مختلف الظروف، وتجنب استهدافهم على الإطلاق، أو تعريضهم للخطر من قبل أي طرف".