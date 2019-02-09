السطات السعودية: وفاة مواطن وفقدان آخر جراء الأمطار الغزيرة

أكدت السطات السعودية "مقتل مواطن وفقدان آخر جراء أمطار غزيرة هطلت في عدد من محافظات المملكة، وبينها منطقة المدينة المنورة، فيما أصدر أمير المدينة توجيها للجهات المعنية"، موضحةً أن "الامطار ضربت محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ومنطقة المدينة المنورة، حيث أعلنت السلطات السعودية إنقاذ 111 شخصا وانتشال جثة تعود لمواطن يبلغ 65 عاما، واستمرار البحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا".
ولفتت إلى أن "فرق الدفاع المدني أجلت 14 أسرة بمحافظة ينبع، كما تلقت عدة بلاغات عن تماسّات كهربائية وسيارات عالقة بسبب إغلاق بعض الطرق وتضرر منازل جراء الأمطار".
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