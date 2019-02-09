محافظ كركوك: إقليم شمال العراق مستمر في رفض تزويدنا بالكهرباء

أشار محافظ ​كركوك​، ​راكان الجبوري​ إلى أن "إقليم ​شمال العراق​، لازال يرفض تزويد المحافظة ب​الكهرباء​"، لافتا الى ان "العمل يجري لاستعادة المستحقات المالية من الاقليم"، مضيفاً: "مشكلة الكهرباء في كركوك تعود لرفض الاقليم تزويدنا بالطاقة، ونعمل الان لاستعادة جميع المستحقات المالية الخاصة بكركوك من الاقليم".

وبشأن الأنباء عن قرب عودة قوات البيشمركة الى كركوك، قال الجبوري، "لم نبلغ بأي اتفاق بشأن ذلك، و​الأمن​ يجب أن يدار من قبل ​القوات​ الاتحادية التي أثبتت خلال عام ونصف إدارتها الجيدة للامن في المحافظة"، مشيراً إلى أن "الملف الامني في كركوك حاليا جيد، ونشاط ​تنظيم داعش​ مشخص في جنوب غرب المحافظة".