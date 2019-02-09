السفير المصري ببغداد يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي سبل تطوير العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ) بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع السفير المصري لدى بغداد علاء موسى، العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم السبت - ضرورة تنسيق المواقف الثنائية في المحافل الدولية، وبحثا ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة ، فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات؛ من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة.

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