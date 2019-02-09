هشام عباس والعسيلي يشعلان احتفال مئوية الجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أحيا الفنان هشام عباس، احتفالية مئوية الجامعة الأمريكية، بحضور عدد كبير من الطلاب بمركز التحرير الثقافي بمقر الجامعة في التحرير.

وأشعل عباس -وهو أحد خريجي الجامعة الأمريكية-، الحفل بعدد من أغانيه وسط تفاعل للطلاب والحضور.

كما أحيا محمود العسيلي أيضا الاحتفالية بعدد من أغانيه.

كان المهندس نجيب ساويرس، ووريتشارد بارتلت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، افتتحوا اليوم السبت، مركز التحرير الثقافي الجامعة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال ساويرس، إن مركز التحرير الثقافي الذي سيكون منارة للثقافة والفن بقلب القاهرة، والذي يستضيف عروضًا موسيقية عالمية ومحلية وعروض فنية لمجموعة من الفنانين خريجي الجامعة.

وأضاف ساويرس أنه يطمح في أن ينافس المركز دار الأوبرا المصرية.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقًا مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لدعم إنشاء مركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة في التحرير.

وبموجب الاتفاقية، سيدعم ساويرس إنشاء مركز التحرير الثقافي، والذي سيكون مملوكًا للجامعة وتحت إدارتها. وقال ساويرس، إن المركز الثقافي هدفه إحياء للثقافة والفن في وسط القاهرة.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 (غير هادفة للربح) معترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.