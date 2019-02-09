بالأسماء.. تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة بنادي الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تنطلق بعد قليل، احتفالية نادي الصيد لتكريم أسر شهداء الشرطة، وذلك بمقر النادي بحضور عدد من الشخصيات العامة. وينشر الخليج 365 أسماء الشهداء الذين سيتم تكريمهم قبل بداية الحفل؛ تقديرًا لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل تأدية واجبهم المهني دفاعًا عن الدولة وأمن المواطنين.



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