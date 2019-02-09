قتلى في هجوم لـ"بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في نيجيريا

قُتل ثلاثة جنود إثر هجوم نفذه مقاتلون من جماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت.

واستهدف الهجوم قاعدة في قرية نغووم، على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وقال ضابط في الجيش في مايدوغوري إن "عناصر بوكو حرام تسللوا إلى قاعدتنا في نغووم أمس (الجمعة) حوالي الساعة 18,50 (17,50 ت غ) حيث خسرنا ثلاثة جنود".

وذكر مصدر عسكري آخر أن المقاتلين المتشددين أخذوا معهم عربتين عسكريتين وقاموا بتخريب مدرعة مضادة للألغام.

وأفاد قائد ميليشيا في مايدوغوري أن "الإرهابيين أحرقوا كذلك منزلين وسيارة تابعة لعناصرنا في القرية".

ولم يتضح بعد أي الفصيلين التابعين لبوكو حرام يقف وراء الهجوم.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي معظم الهجمات التي استهدفت الجيش في بورنو وولاية يوبي المجاورة منذ منتصف العام 2018 أو اتهم بتنفيذها.