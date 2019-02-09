مصر للطيران تبدأ سداد مديونياتها لوزارة البترول

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كشفت وسائل إعلام رسمية أن شركة "مصر للطيران"، بدأت سداد مديونياتها إلى وزارة البترول، التي كانت مقابل شراء وقود بالسعر العالمي.
وقال موقع الهيئة الوطنية للإعلام إن شركتي "مصر للطيران" و"مصر للبترول" عقد اجتماعين موسعين، للبدء في سداد مستحقات وزارة البترول لدى "مصر للطيران"، دون الكشفعن حجم مديونيات الشركة.
وأضاف الموقع أن ذلك يأتي "في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة للنهوض بقطاع الطيران، من خلال استكمال خطط التطوير والتحديث في كل المجالات، بالتوازي مع الوفاء بالتزاماتها تجاه
وأشار المصدر ذاته إلى "النتائج الإيجابية الملحوظة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، بتحقيق مصر للطيران أرباحا بلغت قرابة المليار جنيه (نحو 55.5 مليون دولار) لأول مرة منذ 10 سنوات".
كما تأتي خطوة سداد "مصر للطيران" لمديونياتها "حرصا من وزارة الطيران المدني على عدم تزايد متأخرات قطاع الطيران لصالح الدولة، حيث إنه يعد من أهم الموارد الاقتصادية للدخل القومي".
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