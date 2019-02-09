سوريا الديمقراطية: إجلاء 50 ألف مدني من مناطق داعش بدير الزور

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تبدأ قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، هجومًا ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم "داعش" في سوريا.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل، إن العمليات جاءت بعد إجلاء معظم المدنيين من آخر جيب لـ"داعش"في ريف دير الزور.
وأضاف الناطق أنه "تم إجلاء أكثر من 50 ألف مدني من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي".
وكان مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي بالقوات القوات المدعومة
وتابع بالي أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة "بصبر"، حيث تم إجلاء المدنيين من الجيب الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية.
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