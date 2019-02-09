- 1/2
- 2/2
أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي في بيان، السبت، أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 "إرهابيا بينهم أربعة من القادة" إثر دخول قافلة من المتمردين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية يناير الماضي.
وقال الجيش في بيان سلمت نسخة منه إلى فرانس برس إن"أكثر من أربعين سيارة" دمرت، كما صودرت "مئات قطع السلاح"، مضيفًا أن "عمليات التطهير تتواصل" في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان.
وكانت القوات المسلحة الليبية قد أعلنت
وقال الجيش الوطني الليبي في بيان مقتضب أن "مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في جنوبنا الحبيب".
ويشن الجيش الوطني الليبي منذ منتصف يناير عملية عسكرية في هذه المنطقة التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التشادي يأسر 250 إرهابيًا تسللوا من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.