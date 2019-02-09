سوريا تنفذ عملية كبرى ضد آخر جيوب داعش بدير الزور

وكالات:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، إطلاق عملية عسكرية كبرى ضد آخر جيوب تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت سكاي نيوز عن بيان لقيادة قوات سوريا الديمقراطية أكدت خلاله :" إجلاء اكثر من 20 ألف مدني من

آخر جيب لتنظيم داعش شرق الفرات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سحب قواتها من سوريا، في أعقاب نجاحها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.