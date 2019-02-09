كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل السفير المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس النواب العر اقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفير المصري لدى بغداد علاء موسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

كما تم بحث ملف دعم العراق، وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات؛ من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة.