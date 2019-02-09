كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يعقد قمة ثلاثية مع قادة اثيوبيا والسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا في جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

واضافت المصادر انه من المتوقع ان يناقش القادة الثلاثة التطورات فى القارة وجهود السلام والامن و مكافحة الارهاب وحل النزاعات الحالية فى بعض دول القارة.

وستستعرض القمة أيضا المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة الإثيوبية الكبرى على مبدأ عدم المساس بمصالح الدول الثلاث ومصلحتها المشتركة.

وقالت المصادر إن القمة ستستعرض نتائج الاجتماعات التي يعقدها وزراء الخارجية ، وري الدول الثلاث واللجنة الثلاثية الوطنية.

وأضافت المصادر أن القمة الثلاثية ستناقش أيضا جميع جوانب العلاقات بين الدول الثلاث ، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث والتطورات في صندوق الاستثمار المشترك بينهما لتمويل مشاريع البنية التحتية.