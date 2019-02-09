كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة: "لا مستقبل في السودان تحت حكم البشير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد أصبح السودان على شفا ثورة جديدة ، حيث غضب المحتجون من حكم الرئيس البشير الذي دام 30 عامًا وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصاً منذ 19 كانون الأول / ديسمبر عندما بدأت المظاهرات المناهضة للحكومة ، وفقاً لجماعات حقوقية ،كما حثت أحزاب المعارضة المجتمع الدولي على التحقيق في عمليات القتل.

ويقول ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالية: "العمل كالمعتاد غير ممكن".

ويرأس عرمان ائتلافاً من أحزاب المعارضة يسمى تحالف "نداء السودان" الذي انضم إلى الأطباء والمحامين والمدرسين والطلبة في الدعوة إلى تنحي الرئيس عمر البشير.

وقال في تصريح لـ "أر اف اى" عقب اجتماعات مع المبعوثين البريطانيين والفرنسيين إلى السودان وجنوب السودان يومي الأربعاء والخميس: "نريد أن يدعم المجتمع الدولي المطالب الأساسية للشعب السوداني".

كما يأمل عرمان في إثارة أزمة السودان المستمرة منذ شهرين في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير. كما علق قائلا "نحن بحاجة إلى تحقيق دولي في عمليات القتل".

ويقول المسؤولون إن 30 شخصًا لقوا حتفهم في أعمال العنف التي اندلعت في 19 ديسمبر بسبب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز بثلاثة أضعاف.

كما اعرب عرمان عن أملة في اندلاع ثورة ثالثة للإطاحة بالبشير وتلبية طلب الشعب السوداني في الديمقراطية ونقل السلطة بشكل سلمى.

وكان البشير ، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 ، قد أمر باستخدام القوة ضد المحتجين ، واتهمهم بمحاولة محاكاة الربيع العربي.

ولقد شهد السودان ثورتين ناجحتين حتى الآن. في 1964 و 1985 ، أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية بالدكتاتوريات العسكرية وأقامت حكومات مدنية.هل يمكن أن تؤدي هذه المظاهرات الأخيرة - وهي التحدي الأكثر استدامة لحكم عمر البشير الذي دام ثلاثة عقود - إلى ثورة ثالثة؟