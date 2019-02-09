أخيرا.. الكوكب المراكشي يحقق أول فوز له سنة 2019 ويتخلص مؤقةً من المركز الأخير

بعد صيام طويل عن تحقيق الانتصار، دام لأزيد من 3 أشهر، وبالضبط منذ 20 أكتوبر من العام الماضي، تمكن فريق الكوكب المراكش أخيرا من تحقيق أول فوز له في البطولة الاحترافية له سنة 2019، وذلك بعد أن انتصر اليوم على حساب سريع واد زم بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم، بالملعب الكبير لمراكش، برسم الجولة 17 من البطولة.
ويدين الفريق المراكشي، بانتصاره هذا لمحترفه المالي أمادو ساماكي، الذي وقع هدفي المباراة، الأول كان في الدقيقة 15 من نقطة الجزاء، والثاني كان في الدقيقة 55، ليتمكن هذا الأخير من زيارة الشباك، بعد 14 دورة من الصيام.
وبهذا الانتصار، تخلص الكوكب مؤقة من المركز الأخير، إذ رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 15، بينما تجمد رصيد سريع واد زم في 18 نقطة بالمركز 11.
ويعود آخر انتصار للممثل مدينة البهجة إلى 20 أكتوبر من العام الماضي، عندما فاز على الدفاع الحسني الجديد بمراكش، بهدفين مقابل هدف واحد.
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