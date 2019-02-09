انت الان تتابع تفاصيل خبر نائبتان مسلمتان بالكونغرس الأمريكي تطلقان حملة ضد "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - أطلقت النائبتان المسلمتان في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، حملة لـ"مقاطعة إسرائيل" داخل حزبهما الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، من خلال دعمهم لحركة "BDS" التي تدعو إلى المقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لها احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.

وقالت طليب (42 عاماً) وهي من أصول فلسطينية وتمثل ولاية ميتشغان في مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، إنها تريد تسليط الأضواء على "مسائل مثل العنصرية وخروقات إسرائيل للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

بدورها، أكدت عمر (37 عاماً) المواطنة الأمريكية والنائبة الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب وتمثل ولاية مينيسوتا، أنها تعمل على إدخال بعض التوازن إلى الموقف الأمريكي الذي يعطي أولوية "لإسرائيل".

وقالت إن الحملة تهدف إلى التنديد بقانون صدر عام 2018 الذي يعتبر "إسرائيل" الدولة الأمة للشعب اليهودي، معتبرة أن وضع الأقليات الدينية هناك ليس أفضل من وضعها في إيران والسعودية.

وبعد حملة طليب وهم، هاجم النائب الجمهوري، لي زيدلين، مواقفهما الجديدة، قائلاً إن "تلك الخطوات تدل عن حقد ضد إسرائيل ومعاداة للسامية، وبدأنا نرى كيف تتسلل الى قلب السياسة الأمريكية حتى في دهاليز الكونغرس".

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديموقراطي بتشجيع "خطاب الكراهية وعدم التسامح إزاء إسرائيل".

من جانبه، قال مدير مؤسسة رصد معاداة السامية المعاصرة، ألفين روزنفيلد، لوكالة "فرانس برس": "هناك بالطبع خلاف داخل الحزب الديموقراطي حول طريقة التعامل مع حملة حركة BDS ومن يدعمونها، ففي حال مال الحزب نحو اليسار المتطرف وابتعد عن الروابط التقليدية لأمريكا مع أحد أقرب حلفائها، فإنه سيعاني بالطبع في صناديق الاقتراع".

وحسب روزنفيلد يتوجب على الديموقراطيين أن "يثبتوا موقفهم فعليا بالسعي لمكافحة معاداة السامية، مع العلم أن الرئيس، دونالد ترامب، عزز العلاقات كثيرا مع إسرائيل عندما اعترف بالقدس عاصمة لها عام 2017 ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب".

ووعد الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تدخل ضمنها عمر، إليوت إنغل، بعدم تجاهل تصريحات وصفها بأنها كانت "جارحة بالفعل" وذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز".

وأفادت الصحيفة بأن إنغل أعرب عن الأمل في أن "تنضج" عمر قريباً.