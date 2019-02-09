انت الان تتابع تفاصيل خبر السجن المؤبد لسبعة متهمين بهجومين إرهابيين في تونس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - قضت محكمة تونسية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على سبعة متهمين لدورهم في قضيتي مقتل سياح في متحف باردو ومنتجع سياحي بتونس قبل أربعة أعوام.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قوله: إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب أصدرت فجر اليوم أحكامها في قضيتي باردو وسوسة، وقضت بالسجن المؤبد في حق سبعة متهمين".

وفي 2015 قُتل 21 شخصاً خلال احتجاز رهائن في متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، وقتل مسلح 38 شخصاً في منتجع سوسة السياحي.

وأضاف السليطي أن المحكمة حكمت بسجن عادل الغندري ومحمود القاشوري المتهمين في قضية متحف باردو بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وقضت المحكمة عليهما أيضاً بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و10 سنوات في جرائم إرهابية أخرى، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وتابع: أن "المحكمة قضت على وسيم ساسي بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، و20 سنة في جرائم إرهابية أخرى. فيما تراوحت الأحكام في حق 12 متهماً آخرين بين 16 عاماً وعام واحد مع الحكم عليهم بالمراقبة الإدارية بين ثلاثة وأربعة وخمسة أعوام".

وفي قضية الهجوم على نزل إمبريال بمنتجع سوسة السياحي سوسة كشف السليطي أن "المحكمة قضت بسجن المتهم أحمد العذاري مدى الحياة بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابق الإصرار، وبالسجن مدى الحياة بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وبعشرة أعوام بتهم إرهابية أخرى".

كما حكمت على المتهم عادل الغندري بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في القتل العمد مع الإصرار، وبالسجن مدى الحياة بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وعشرة أعوام سجن بتهم إرهابية أخرى.

وقضت المحكمة أيضاً بسجن المتهمين بلال البجاوي وسعيد العامري بالسجن مدى الحياة بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والسجن لمدة عشرين عاماً بتهم إرهابية أخرى.

وحكمت المحكمة بالسجن على خمسة متهمين آخرين لفترة تتراوح بين ستة أعوام وستة أشهر مع المراقبة الإدارية لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام.

وأوضح السليطي أن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر في حق جميع المتهمين.

ويحاكم 25 متهماً في قضية الهجوم على متحف باردو بتونس العاصمة و26 متهماً في الهجوم عن نزل إمبريال بمنتجع سوسة السياحي.