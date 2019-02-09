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انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تقرر تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - قررت تركيا تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي، بعد نشر الجريدة الرسمية المذكرة الرئاسية بشأن القرار الذي وافق عليه البرلمان.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب، عاماً إضافياً، اعتباراً من 10 فبراير 2019.
ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة، فإن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف إلى سلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.
وأكّد القرار أن العناصر تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان البرلمان التركي وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد مهمة قوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.
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