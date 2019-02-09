شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف يقصف 10 انتحاريين من داعش في حقل نفطي سوري والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:33 مساءً, 9 فبراير 2019 م
المناطق - متابعات
قصفت طائرات التحالف الدولي، السبت، انتحاريين من تنظيم داعش حاولوا التسلل إلى حقل العمر النفطي في ريف دير الزور السورية.
وأسفر القصف عن مقتل 10 انتحاريين من التنظيم وفرار اثنين آخرين، فيما بدأت عمليات لتعقب الفارين الاثنين.
وكانت مجموعة انتحارية من داعش قد بدأت التسلل إلى الحقل النفطي عندما رصدتهم رادارات التحالف قبيل قصفهم.
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