اليماني يطالب بضغط دولي على الحوثيين لتسهيل وصول المساعدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستغل الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية.



وأشار اليماني، في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر"، إلى أن "البيان الأخير الصادر عن مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ هو دليل آخر على استغلال الحوثيين الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية".





وطالب وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي بممارسة أقصى مستويات الضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصارهم على اليمنيين بما في ذلك في تعز، والالتزام بواجبات السلام.

وشدد على ضرورة أن يشمل ذلك رفع وطأة الحصار الإنساني على محافظة تعز منذ 4 أعوام، بجانب الالتزام بواجبات السلام.



وفي وقت سابق، قال لوكوك، في بيان، إنّ الحوثيين يرفضون السماح لوكالات الأمم المتحدة بعبور خطوط المواجهة والوصول إلى مخازن البحر الأحمر الموجودة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، لأسباب أمنية.

وتقول الأمم المتحدة إن مخازن البحر الأحمر فيها قمح كاف لإطعام 7,3 مليون شخص لمدة شهر، بحسب الأمم المتحدة. ولم يتمكّن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إليها.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت، الجمعة، 1000 سلة غذائية في بلدات مديرية المعافر في ريف تعز الجنوبي الغربي، جنوبي اليمن، وذلك في إطار المساعدات الإماراتية الإغاثية الطارئة.







وقال المسؤول الإعلامي للهيئة في تعز اليمنية مهيب المريري إن التدخل الإغاثي شمل قرى بلدات "الجبزية" و"الحار" و"الحجر" و"العنية" و"الأجبار" و"بني شداد".

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي وزع 1000 سلة غذائية للسكان الأصليين بجانب الأسر النازحة إلى المعافر.

وأوضح أن إغاثة ريف تعز جاءت ضمن مشاريع "عام التسامح" التي تنفذه الهيئة بتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة.



