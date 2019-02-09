دكتوراه فخرية من جامعة الروح القدس للكاردينال شيرير في حضور الراعي

منحت ​جامعة الروح القدس​- ​الكسليك​، دكتوراه فخرية لرئيس أساقفة ساو باولو في ​البرازيل​ الكاردينال أوديلو بيدرو شيرير، خلال احتفال في أوديتوريوم كلية الموسيقى في الجامعة، حضره البطريرك الماروني ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​.

وقدم رئيس أساقفة أبرشية البرازيل المارونية المطران إدغار ماضي لمحة عامة عن الأبرشية، وتطرق إلى هجرة ال​لبنان​يين الأولى إلى البرازيل التي بدأت في العام 1860 وصولا للعام 1914، حتى بات عدد اللبنانيين اليوم يلامس التسعة ملايين. ثم تحدث عن وصول أوائل المبشرين اللبنانيين إلى البرازيل في العام 1904، من ثم وصول ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ في العام 1950، وبعدها جماعة أخوات القربان المقدس التبشيرية في 2015، لافتا إلى أن "أبرشيتنا أصبحت مستقلة في العام 1972 وهي تضم اليوم 13 رعية و18 كاهنا".

من جهته، توجه رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك ​جورج حبيقة​ إلى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، بالقول: "نكن لكم كل التقدير والاحترام لالتزامكم الكامل بخدمة البشرى السارة وتكرسكم العنيد لقضية مسيحيي الشرق الذين يتوجعون في كيانهم وذاكرتهم وإننا نتعلم من حكمتكم وصبركم كيف أن الرجاء المسيحي يتضاعف قوة وزخما في المحن والنكسات، كي نكمل مسيرتنا، بكل شجاعة وعزم، قائدين ​سفينة​ لبنان في بحر هذا الشرق الهائج حيث تلطم أمواج الإيديولوجيات القاتلة، من دون رحمة، ما تبقى من القيم وحقوق الإنسان".

وأشار الراعي إلى أنه "باسم إخوتي السادة المطارنة والشخصيات الحاضرة معنا، يسعدنا أن نقدم لكم أحر التهاني والأمنيات لنيلكم الدكتوراه الفخرية من جامعة الروح القدس - الكسليك. ونحن نفرح ونفتخر بانضمامكم الى العائلة الأكاديمية لهذه الجامعة الكاثوليكية العريقة ونهنىء أيضا زملاءكم. وما نيلكم لهذه الدكتوراه، سوى علامة لانتمائكم ليس إلى عائلة هذه الجامعة العظيمة وحسب، وإنما انتمائكم أيضا إلى ​الكنيسة المارونية​ وإلى ​المجتمع اللبناني​. فالجامعة موجودة في لبنان وهي كاثوليكية، ما يعني أنها من كنيسة لبنان، لذلك أنتم عضو كريم في كنيسة لبنان. فشكرا لكم. وبحسب توجيهات قداسة ​البابا فرنسيس​ الذي ردد منذ اليوم الأول لانتخابه أنه على الكنيسة أن تبقى منفتحة دائما وهكذا هو رئيس جامعة الروح القدس منفتح دائما يحمل شباكه ويلقيها شرقا وغربا، فوجد سمكة كبيرة من ساو باولو".

أضاف: "الشكر الكبير يبقى لجامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية والهيئة الأكاديمية على كل ما تقدمونه، ولا سيما اختيار أسقفنا العزيز وتقديم الدكتوراه الفخرية له. شكرا على الفرح الذي تقدموه لنا من خلال كل حدث يشهده صرح الجامعة. واليوم، تجلى هذا الفرح بمنحها الدكتوراه الفخرية للكاردينال أوديلو بيدرو شيرير، رئيس أساقفة ساو باولو ويبقى التذكير بأن انضمامك حضرة الأسقف الكريم إلى العائلة الأكاديمية للجامعة يعني انضمامك روحيا الى الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنتمي إليها الجامعة. وإن قديسيها نعمةالله وشربل ورفقا وأسطفان يرافقونك دوما، فهذا معنى الدكتوراه التي نلتها اليوم. وهذا فخر لنا جميعنا لأننا شعرنا وكأننا نلنا نحن أيضا الدكتوراه".