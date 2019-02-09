نعيم قاسم : نحن مع إعطاء الحكومة فرصة لتقوم بما اوردته بالبيان الوزاري

اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه مع تشكيل الحكومة فالحزب مع بث الأجواء الإيجابية لهذا التشكيل، وإعطاء الحكومة فرصة وجرعة أمل لنترك المجال لها كي تقدم ما اقترحته في البيان الوزاري.
واضاف في كلمته بذكرى استشهاد السيدة الزهراء في مجمع المجتبى: "ولسنا مع التيئيس ومع مع إصدار الأحكام المسبقة قبل إعطاء الفرصة، فأعمالها تدل عليها، وبعض الوقت يكشف حقيقة الوعود التي قدمت والتي نسأل أن تكون حقيقية وناجحة لخدمة هذا البلد".
وقال قاسم: "من المهم أن نذكِّر الحكومة بالأولويات، وأن نقول لها بأن هناك مشاكل عدة تحتاج إلى معالجة، تأمين فرص العمل للشباب، وإقامة المباريات لاختيار الكفاءات بدل المحسوبيات، والاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، فإذا نجحت الحكومة في هذه العناوين ولو بنسبة معينة تكون قد أنجزت ما عليها".
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