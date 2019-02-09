الفحوصات الطبية تؤكد: جينات ترامب "جيدة جدا"

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى مستشفى وولتر ريد العسكري، في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه "جينات جيدة جدا"، حسب طبيب البيت الأبيض، وفقا للعين الإخبارية.

ووصف روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض، ترامب بأنه رجل "في صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية، في أول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه، وخلال مؤتمر صحفي أكد أن لترامب "جينات جيدة جدا".

وأضاف جاكسون "إنه قادر على تولي مهامه، أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه"، ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريون.

وترامب (72 عاما) لا يتناول كحولا ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة، والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس أن ينتبه لوزنه (108 كيلوجرامات وطوله 1,90 سنتيمتر) وأن يمارس تمارين رياضية.

وقال هوجان جيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض، لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن "الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة".

والرئيس الأمريكي غير ملزم بالخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها، لكن هذا الأمر أصبح تقليداً، وكانت السلطة التنفيذية أكدت أن ترامب، أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، سيحذو حذو أسلافه.

وكان الجدل حاداً خلال ولاية رونالد ريجان الثانية إبان الثمانينيات، حين تساءل مراقبون عن تدهور قدراته الفكرية، وبعد سنوات على رحيله عن البيت الأبيض أعلن ريجان أنه مصاب بمرض ألزهايمر.