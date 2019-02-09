غضب شعبي جراء إعتداء ميليشيا إيران على قاضٍ بالموصل

أثار إعتداء ميليشيا إيران في العراق، المعروفة بـ"الحشد الشعبي" أمس الجمعة على قاضي في الموصل، إستنكار وإستياء العديد من العراقيين على مواقع التواصل، التعرض لقاضي تحقيق الجانب الأيمن من الموصل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عناصر من اللواء 40 في ميليشيات الحشد الشعبي اعتدوا بالضرب المبرح على نائب المدعي العام في ناحية "تل عبطة"، القاضي سمير برواري.

وأوضحت أن القاضي الكردي تعرض للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح.

كما أشارت إلى أن عناصر من الحشد استولوا على أسلحة حمايته من عناصر الشرطة المرافقين للقاضي.

وتعليقاً على الحادث، طالب ناشطون في محافظة نينوى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمسؤولين كافة بالتدخل ووضع حد لمثل تلك الأعمال التي تشهدها المحافظة.

والحَشد الشعبيّ هي ميليشيا تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشرف، وتتلقى دعماً مباشراً من إيران .