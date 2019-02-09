جوايدو: سأوافق على تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة

أعلن خوان جوايدو، الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال جوايدو "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري"، وفقا للعين الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا خيار مطروح، في ظل ما يشهده البلد اللاتيني من توترات بعد أزمتها الرئاسية، مؤكدا رفضه طلبا من نيكولاس مادورو للاجتماع به.