أكد رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن ان الحكومة الجديدة هي حكومة العهد وحكومة كل لبنان وكل اللبنانيين و"نحن نأمل انتاجية الخير لأن اللبنانيين بحاجة إلى من يدير أمورهم كي يتمكنوا من الصمود".
ودعا في تصريح على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة إلى "اعادة استنهاض المؤسسات والمباشرة بالحرب على الفساد ". وأضاف "على الجميع ان يتكاتفوا خصوصوا في ظل المخاطر التي تمر بها المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن: لاعادة استنهاض المؤسسات والمباشرة بالحرب على الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.