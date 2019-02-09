وديع الخازن: لاعادة استنهاض المؤسسات والمباشرة بالحرب على الفساد

أكد رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ ان ال​حكومة​ الجديدة هي حكومة العهد وحكومة كل ​لبنان​ وكل اللبنانيين و"نحن نأمل انتاجية الخير لأن اللبنانيين بحاجة إلى من يدير أمورهم كي يتمكنوا من الصمود".

ودعا في تصريح على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة إلى "اعادة استنهاض المؤسسات والمباشرة بالحرب على ​الفساد​ ". وأضاف "على الجميع ان يتكاتفوا خصوصوا في ظل المخاطر التي تمر بها المنطقة".