زاسبكين: سنواصل الجهود من أجل تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان

أكد السفير الروسي ألكسندر زاسبكين في تصريح تلفزيوني على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون ب​الجميزة​ أنه "سنواصل الجهود من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مهتم بالعلاقة مع ​روسيا​ ولدينا أفق جيدة في المجالات الاقتصيادية وغيرها".

وشدد على انه "نحن معجبون بموقف ​الرئيس ميشال عون​ من المبادرة الروسية ونعرف موقفه المبدئي من بداية الأزمة بالنسبة للنزوح وهناك تطابق في وجهات النظر وخلال المراحل المقبلة سيتعزز هذا التعاون". وأكد ان المبادرة مستمرة وهناك عمل يومي في ​سوريا​ لتأمين الأمور اقتصايديا وسياسيا.