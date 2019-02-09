بقرادونيان: نقف الى جانب الاقتصاد المنتج عبر دعم الزراعة والصناعة

لفت أمين عام حزب "الطاشناق" النائب ​هاغوب بقرادونيان​ الى أن "جورج زغيب الذي احرق نفسه بالامس نتيجة عدم قدرته على عدم اقساط المدرسة نموذج عن المواطن الذي ضحى بنفسه من أجل عائلته لأنه أغلقت أمامه كل الامكانيات"، مشيرا الى أن "هذه المسألة تقع على عاتق الدولة والمواطنين ومسؤولية الجميع بضرورة دعم المدرسة الرسمية وهو الحلّ الأهمّ لوضع حد لمعاناة الناس".

وشدد على أننا "نقف على رأس الهاوية وهناك تقشف بالوزارات وبالمصاريف ويجب أن نتحمل"، مؤكدا "رفض الزيادة على ​الضرائب​ التي تلقى على كاهل المواطن ولكن يجب أن يكون هناك ضرائب تصاعدية"، معتبرا أنه "ربما يجب أن يجري حوار عادي بين المواطن والمسؤول".

وأكد أننا "نقف ضد العولمة ​الاقتصاد​ية والفكر الليبيرالي، بل نحن مع الاقتصاد المنتج عبر دعم ​الزراعة​ و​الصناعة​ وغيرها من الامور التي تساعد المواطن العادي".