ابو سليمان: على خطى اببنا مارون متمسكون بأرضنا وايماننا

اشار وزير العمل كميل ابو سليمان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد مارون إلى انه "يبقى ابينا مارون، رجل ​الصلاة​ والزهد والتجرد علامة حية عن جذورنا الضاربة في عمق تاريخ هذا الشرق... ونبقى على خطاه راسخين في إيماننا وارضنا ومتمسكين بحريتنا".

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